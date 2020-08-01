Куплені російськими найманцями з ПВК "Вагнера" квитки до Туреччини – банальна спроба підготувати алібі. Ба більше, усі вони заявили про намір летіти одним літаком, але до різних країн – у Туреччину, Сирію, на Кубу, до Венесуели. А один взагалі не знав, куди летить.

Представник Слідчого комітету Білорусі Олександр Агафонов в ефірі телеканалу ОНТ 31 липня розповів про деякі результати допиту затриманих найманців із ПВК "Вагнера".

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В усіх 33-х затриманих вагнерівців були авіаквитки на виліт з Білорусі 25 липня у Стамбул. Але вони туди не полетіли, та й летіти наміру не мали. Агафонов зазначив: мовляв, це ж очевидно, що "за організованої підготовки до скоєння злочину зловмисники готують собі алібі".

Найманців допитали (безумовно, у присутності адвокатів): їхні свідчення – непослідовні, про мету свого перебування у Білорусі вони заявляють суперечливі міркування.

15 чоловіків прямували в Турецьку Республіку.

11 мали намір летіти до Венесуели.

2, мовляв, на Кубу.

1 планував чомусь у Сирію полетіти.

А ще 1 взагалі не знав, куди летить.

3 чоловіків відмовилися свідчити.

Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це якби на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі й Магадан,

– пояснив слідчий.

Агафонов додав, що слідство має ще багато цікавих даних про затриманих найманців. Утім, розповідати про них не можна, бо слідство триває. Та хай там як, очевидно одне:

Кінцевою точкою маршруту бойовиків був саме Мінськ.

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