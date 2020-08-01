Білоруси допитали вагнерівців: куди насправді їхали "туристи з Росії"
Куплені російськими найманцями з ПВК "Вагнера" квитки до Туреччини – банальна спроба підготувати алібі. Ба більше, усі вони заявили про намір летіти одним літаком, але до різних країн – у Туреччину, Сирію, на Кубу, до Венесуели. А один взагалі не знав, куди летить.
Представник Слідчого комітету Білорусі Олександр Агафонов в ефірі телеканалу ОНТ 31 липня розповів про деякі результати допиту затриманих найманців із ПВК "Вагнера".
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В усіх 33-х затриманих вагнерівців були авіаквитки на виліт з Білорусі 25 липня у Стамбул. Але вони туди не полетіли, та й летіти наміру не мали. Агафонов зазначив: мовляв, це ж очевидно, що "за організованої підготовки до скоєння злочину зловмисники готують собі алібі".
Найманців допитали (безумовно, у присутності адвокатів): їхні свідчення – непослідовні, про мету свого перебування у Білорусі вони заявляють суперечливі міркування.
- 15 чоловіків прямували в Турецьку Республіку.
- 11 мали намір летіти до Венесуели.
- 2, мовляв, на Кубу.
- 1 планував чомусь у Сирію полетіти.
- А ще 1 взагалі не знав, куди летить.
- 3 чоловіків відмовилися свідчити.
Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це якби на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі й Магадан,
– пояснив слідчий.
Агафонов додав, що слідство має ще багато цікавих даних про затриманих найманців. Утім, розповідати про них не можна, бо слідство триває. Та хай там як, очевидно одне:
- Кінцевою точкою маршруту бойовиків був саме Мінськ.
Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня в Білорусі затримали щонайменше 33-х бойовиків ПВК "Вагнера". Вони прибули з Росії.
- У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента, ба ще й організація теракту.
- В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали на Донбасі. Не на боці України, звісно.
- А от у Росії на традиційний кшталт заявляють, що затримані білорусами чоловіки – це туристи, які просто їхали до Стамбулу. І, ймовірно, заблукали.