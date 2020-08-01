Купленные русскими наемниками с ЧВК "Вагнера" билеты в Турцию – банальная попытка подготовить алиби. Более того, все они заявили о намерении лететь одним самолетом, но в разные страны – в Турцию, Сирию, на Кубу, в Венесуэлу. Один вообще не знал, куда летит.

Представитель Следственного комитета Беларуси Александр Агафонов в эфире телеканала ОНТ 31 июля рассказал о некоторых результатах допроса задержанных наемников из ЧВК "Вагнера".

Стоит знать Наемники ЧВК "Вагнера": что известно о тайной армии Путина

У всех 33-х задержанных вагнеровцев были авиабилеты на вылет из Белоруссии 25 июля в Стамбул. Но они туда не полетели, да и лететь намерения не имели . Агафонов отметил: мол, это же очевидно, что "при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби".

Наемников допросили (безусловно, в присутствии адвокатов): их показания – непоследовательны , о целях своего пребывания в Беларуси они заявляют противоречивые соображения.

15 мужчин направлялись в Турецкую Республику.

11 намеревались лететь в Венесуэлу.

2, мол, на Кубу.

1 планировал почему-то в Сирию улететь.

А еще 1 вообще не знал, куда летит.

3 мужчин отказались давать показания.

Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это словно на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан,

– пояснил следователь.

Агафонов добавил, что у следствия есть еще много интересных данных о задержанных наемниках. Но р ассказывать их нельзя, потому что следствие продолжается. Но, как бы там ни было, очевидно одно:

Конечной точкой маршрута боевиков был именно Минск.

Коротко о задержании вагнеровцев в Беларуси