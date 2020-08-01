Белорусы допросили вагнеровцев: куда на самом деле ехали "туристы из России"
Купленные русскими наемниками с ЧВК "Вагнера" билеты в Турцию – банальная попытка подготовить алиби. Более того, все они заявили о намерении лететь одним самолетом, но в разные страны – в Турцию, Сирию, на Кубу, в Венесуэлу. Один вообще не знал, куда летит.
Представитель Следственного комитета Беларуси Александр Агафонов в эфире телеканала ОНТ 31 июля рассказал о некоторых результатах допроса задержанных наемников из ЧВК "Вагнера".
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У всех 33-х задержанных вагнеровцев были авиабилеты на вылет из Белоруссии 25 июля в Стамбул. Но они туда не полетели, да и лететь намерения не имели. Агафонов отметил: мол, это же очевидно, что "при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби".
Наемников допросили (безусловно, в присутствии адвокатов): их показания – непоследовательны, о целях своего пребывания в Беларуси они заявляют противоречивые соображения.
- 15 мужчин направлялись в Турецкую Республику.
- 11 намеревались лететь в Венесуэлу.
- 2, мол, на Кубу.
- 1 планировал почему-то в Сирию улететь.
- А еще 1 вообще не знал, куда летит.
- 3 мужчин отказались давать показания.
Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это словно на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан,
– пояснил следователь.
Агафонов добавил, что у следствия есть еще много интересных данных о задержанных наемниках. Но рассказывать их нельзя, потому что следствие продолжается. Но, как бы там ни было, очевидно одно:
- Конечной точкой маршрута боевиков был именно Минск.
Коротко о задержании вагнеровцев в Беларуси
- 29 июля в Беларуси задержали не менее 33-х боевиков ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России.
- В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента, а еще и организация теракта.
- В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали на Донбассе. Не на стороне Украины, конечно.
- А вот в России на традиционный манер заявляют, что задержанные белорусами мужчины – это туристы, которые просто ехали в Стамбул. И, возможно, заблудились.