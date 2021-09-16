15 сентября в Киеве начал свою работу Ukrainian Central European Forum. Это событие организовано Советом внешней политики "Украинская призма", Международным фондом Возрождение и представительством Европейского Союза в Украине.

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Главной целью форума является обсуждение новых форматов сотрудничества в регионе Центральной Европы.

К Центральной Европе относят следующие страны:

Германия,

Австрия,

Швейцария,

Словения,

Чехия,

Словакия,

Венгрия,

Польша.

Единая география и история

Открыл форум исполнительный директор Международного фонда Возрождение Александр Сушко. Он заявил, что это событие является одним из немногих в реальном времени, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению Александра Сушко форум является хорошей возможностью обсудить вопросы сотрудничества Украины и стран Центральной Европы. Через историю и географию мы имеем как общие достижения, так и общие вызовы.

Дмитрий Кулеба, Маати Маасикас, Александр Сушко, Геннадий Максак / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Продолжил приветственные слова глава представительства Евросоюза в Украине Маати Маасикас. Дипломат зачитал приветствие от верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля. Евросоюз поддерживает Украину в стремлениях осуществления реформ, демократизации институтов, а также формирования гражданского общества.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Украина возвращается в Центральную Европу. Наше прошлое длительное время было подвергнуто запрету. Теперь многие страницы восстанавливаются и возвращаются. Через новые форматы, в частности Люблинский треугольник и ассоциированное трио, Украина четко заявляет свои евроинтеграционные стремления,

– заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

Также министр выразил благодарность за начало сотрудничества в формате центральноевропейской пятерки. Речь шла о встрече глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, которая состоялась 12 – 13 мая в Словакии. Отдельно Кулеба отметил Крымскую платформу, где активную роль принимали и страны Центральной Европы.

Венгерские дипломаты на форуме / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Новые форматы регионального сотрудничества

После вступительных речей настал черед панельной дискуссии дипломатов о региональных интеграционных проектах. Модератором дискуссии выступил Александр Сушко.

Напомним, что именно с объединения посткоммунистических стран под названием Вышеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), основанного 15 февраля 1991 года, началась европейская интеграция. Сейчас этому формату исполнилось уже 30 лет.

Подписание соглашения о Вышеградской группе, 1991 год / Фото Wikipedia

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что нужно думать в первую очередь о сотрудничестве не только на двустороннем, но и на региональном уровне. Украина сейчас активно работает над буквальным объединением себя с Центральной Европой через инфраструктурные проекты.

Украина не только получает помощь, но и предоставляет ее. Не только вызовы объединяют нас, но и сотрудничество – причем на разных уровнях,

– заявил дипломат.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выступал на украинском, хотя рабочим языком форума является английский. Он сделал несколько крайне важных заявлений. Прежде всего он сказал, что Германия не относится к центральноевропейскому региону. Все из-за содействия проекту российского газопровода "Северный поток-2".

Бартош Цихоцкий / Фото Збруч

Также дипломат сказал о возможности нового формата сотрудничества именно в Киеве:

страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония),

страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия)

Румыния.

Эмблема форума / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Заместительница главы дипломатической миссии Венгрии в Украине Кристина Мари рассказала, что несправедливо забывают о Центральноевропейской инициативе. Это форум для регионального сотрудничества, который возник в 1989 году и объединяет 18 стран от Словении до Украины.

Мари также заявила, что Венгрия оказывает финансовую помощь Украине в строительстве новых пропускных пунктов на границе. Так же Украина является одним из главных получателей грантов Вышеградского фонда. Так же дипломатка вспомнила об энергетическом сотрудничестве Украины и Венгрии. Хотя Украина и не входит в Инициативу 3 морей, но есть возможность получения сжиженного газа через LNG-терминал в Крк (Хорватия).

Итак, много вопросов остается, но начало Украинского центральноевропейского форума показало, что сотрудничество в Центральной Европе действительно вышло на новый уровень. Пришло время объединять не только страны, но и общества.