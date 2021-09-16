15 вересня в Києві розпочав свою роботу Ukrainian Central European Forum. Ця подія організована Радою зовнішньої політики "Українська призма", Міжнародним фондом Відродження та представництвом Європейського Союзу в Україні.

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Головною метою форуму є обговорення нових форматів співпраці в регіоні Центральної Європи.

До Центральної Європи відносять наступні країни:

Німеччина,

Австрія,

Швейцарія,

Словенія,

Чехія,

Словаччина,

Угорщина,

Польща.

Єдина географія та історія

Відкрив форум виконавчий директор міжнародного фонду Відродження Олександр Сушко. Він заявив, що ця подія є однією з небагатьох в реальному часі, зважаючи на пандемію коронавірусу. На думку Олександра Сушка форум є гарною можливістю обговорити питання співпраці України та країн Центральної Європи. Через історію та географію ми маємо як спільні здобутки, так і спільні виклики.

Дмитро Кулеба, Мааті Маасікас, Олександр Сушко, Геннадій Максак. / Фото Валентина Поліщук. 24 канал

Продовжив вітальні слова глава представництва Євросоюзу в Україні Мааті Маасікас. Дипломат зачитав привітання від верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Євросоюз підтримує Україну в прагненнях здійснення реформ, демократизації інститутів, а також формування громадянського суспільства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Україна повертається в Центральну Європу. Наше минуле тривалий час було піддано забороні. Тепер багато сторінок відновлюються та повертаються. Через нові формати, зокрема Люблінський трикутник та Асоційоване тріо Україна чітко заявляє свої євроінтеграційні прагнення,

– заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба

Також міністр висловив вдячність за початок співпраці у форматі Центральноєвропейської п'ятірки. Мова йшла про зустріч глав МЗС Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, яка відбулася 12-13 травня в Словаччині. Окремо Кулеба наголосив на Кримській платформі, де активну роль брали й країни Центральної Європи.

Угорські дипломати на форумі / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Нові формати регіональної співпраці

Після вступних промов настала черга панельної дискусії дипломатів про регіональні інтеграційні проєкти. Модератором дискусії виступив Олександр Сушко.

Нагадаймо, що саме з об'єднання посткомуністичних країн під назвою Вишеградська четвірка (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), заснованої 15 лютого 1991 року, розпочалася європейська інтеграція. Нині цьому формату виповнилося вже 30 років.

Підписання угоди про Вишеградську групу. 1991 рік / Фото Wikipedia

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар наголосив на тому, що треба думати в першу чергу про співробітництво не лише на двосторонньому, але й регіональному рівні. Україна нині активно працює над буквальним поєднанням себе з Центральною Європою через інфраструктурні проєкти.

Україна не лише отримує допомогу, але й надає її. Не лише виклики поєднують нас, але й співпраця – причому на різних рівнях,

– заявив дипломат.

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький виступав українською, хоч робочою мовою форуму є англійська. Він зробив декілька вкрай важливих заяв. Перш за все він сказав, що Німеччина не належить до центральноєвропейського регіону. Все через сприяння проєкту російського газогону Північний потік-2.

Бартош Ціхоцький / Фото Збруч

Так само дипломат сказав про можливість нового формату співпраці саме в Києві:

країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія),

країни Вишеградської четвірки (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина)

Румунія.

Емблема форуму / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Заступник голови дипломатичної місії Угорщини в Україні Крістіна Марі розповіла, що несправедливо забувають про Центральноєвропейську ініціативу. Це форум для регіональної співпраці, який виник у 1989 році та об'єднує 18 країн від Словенії до України.

Марі також заявила, що Угорщина надає фінансову допомогу Україні в будівництві нових пропускних пунктів на кордоні. Так само Україна є одним з головних отримувачів грантів Вишеградського фонду. Так само дипломатка згадала за енергетичну співпрацю України та Угорщини. Хоч Україна й не входить до Ініціативи 3 морів, але є можливість отримання скрапленого газу через LNG-термінал у Крк (Хорватія).

Отже, багато питань залишаються, але початок Українського центральноєвропейського форуму показав, що співпраця в Центральній Європі дійсно вийшла на новий рівень. Настав час об'єднувати не лише країни, але й суспільства.