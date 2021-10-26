У твітері Дмитро Кулеба провів годину спілкування із підписниками. За тегом #запитайКулебу він відповів на десятки повідомлень твітерян.

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"Путін – вбивця"

Так, один із користувачів з нікнеймом Сер ДжіО спитав очільника Міністерства закордонних справ, чи вважає він Путіна вбивцею. Дмитро Кулеба лаконічно відповів, що "так".



Твіт Кулеби про Путіна / Скриншот

"Путін – вбивця": головне про заяву Джорджа Байдена

Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".

Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".

Розмова про Путіна почалася з того, що розвідка оприлюднила дані про втручання у вибори в США. З'ясувалося, що російський президент курував "очорненням" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року.

Наступного дня Путін, використавши дитячу приказку, відповів: "Хто обзивається – сам так називається".

Така перепалка стала підґрунтям для особистої зустрічі двох президентів. Вона відбулася 16 червня у Женеві.

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