Переломный момент

За последние несколько недель Украине "в пожарном порядке" партнеры поставили столько вооружения и помощи, сколько не поставляли за все время, начиная с 2014-го.

Стоит внимания Найдите 10 отличий: рупоры Кремля в Беларуси опозорились фейком об Украине

Теперь главное! Украина может занять лидирующие позиции по наличию ПЗРК. Совсем недавно Администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Латвия и Литва, передать в Украину ПЗРК Stinger американского производства!

Важно! Их назначение – поражение воздушных целей на низкой высоте: самолетов, вертолетов и беспилотников.

А сегодня (2 февраля) еще и правительство Польши одобрило поставки нам ПЗРК Piorun – они польского производства.

Все это вооружение сейчас кардинально меняет правила игры для РФ и даже для их техники.



США наладили военные поставки для Украины по "воздушному мосту" / Фото с фейсбука Алексея Резникова

"Воздушный мост" с неприятными для Кремля сюрпризами

И это же еще не конец – ведь стоить напомнить, что "воздушный мост" с США (а это в частности 45 самолетов) – только на начальной стадии поставок.

А чем дальше – тем интереснее "посылки" приходят нам из-за океана. Что уж говорить и о других наших союзниках, которых с каждым днем становится все больше и больше.

Может быть интересно – блог Печия о том, как США могут усилить ПВО Украины: смотрите видео