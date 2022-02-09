За словами Джен Псакі, Росія не вживає заходів для деескалації. Про це речниця Білого дому заявила під час брифінгу.

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США стурбовані через навчання

Джен Псакі заявила, що проведення спільних російсько-білоруських навчань турбують Вашингтон, оскільки там це розглядають як загрозу ескалації. Однак речниця Білого дому додала, що мова йде не конкретно про можливе вторгнення.

Це без сумніву нас турбує, але я б не хочу прогнозувати, що це означає з точки зору вторгнення,

– наголосила Псакі.

Водночас речниця Білого дому підкреслила, що в США не знають, чи затвердив Путін план нападу на Україну. Також за її словами, Вашингтон не планує масштабної евакуації своїх громадян із нашої держави. Джен Псакі наголосила, США роблять все можливе, щоб уникнути війни.

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