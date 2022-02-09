Спільні військові навчання Росії та Білорусі стартують вже 10 лютого. Через це Кремль вже тривалий час стягує свою техніку та армійців на територію держави-сусідки.

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Начальник генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов прибув до Білорусі для контролю готовності з'єднань та військових частин збройних сил Росії до участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість",

– мовиться у повідомленні.

Як відбуватимуться навчання

Російсько-білоруські навчання відбуваються у два етапи. Перший тривав до 9 лютого. Тоді відбувалося:

перекидання військ,

організація охорони важливих військових об'єктів,

охорона держкордону у повітряному просторі,

перевірка готовності та здатності повітряних сил прикривати важливі об'єкти на території Білорусі.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть самі навчання. Під час них військові вчитимуться "відбивати зовнішню агресію, а також протидіяти тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Росія стягнула у Білорусь безпрецедентну кількість військ

Кремль відправив у сусідню державу найбільшу кількість озброєння з часів Холодної війни. Через це у Європейському парламенті заговорили про можливу окупацію Білорусі. Депутати виступили за захист країни й її територіальну цілісність та незалежність.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після навчань планує закупити майже всю російську зброю. Мовляв, саме тому й заплановані тренування – аби білоруські військові навчилися користуватися новою технікою.

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