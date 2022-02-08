Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він наголосив, що важливими є не провокації, а те, якою буде відповідь на них.

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Огризко запевнив, що інформація про паралельні навчання Збройних сил України дуже його потішила.

Важливо, щоб вони (українські навчання – 24 канал) також були недалеко від кордону з Білоруссю. Вони мають розуміти, що відповідь буде негайною і болючою. Володимир Огризко Ексміністр закордонних справ України

Огризко: Потрібна максимально дієздатна армія

За його словами, те, що зараз відбувається зі Сходу і Півночі свідчить про одне – Україні треба мати максимально дієздатну армію.

"Ми маємо ставити питання про те, що Україна потребує ще більшої кількості сучасної зброї, щоб стримувати агресора з обох сторін", – додав Огризко.

Важливо! Україна отримала вже понад 1000 тонн сучасного озброєння від партнерів. У ЗМІ повідомили, що країни НАТО створили "повітряний міст" для постачання зброї в Україну.

Навчання ЗСУ: що відомо

У Білорусі з 10 по 20 лютого почнуться військові навчання – спільно з Росією. Відбудуться вони неподалік від українського кордону.

Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили України не будуть відсиджуватися у цей час – також проведуть навчання.

Українські військові застосовуватимуть безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та переносні ракети NLAW.

Експерти вважають, що Росія стягнула велику кількість техніки до Білорусі не так для навчань, як для того, аби залякати НАТО.

Огризко про навчання Збройних сил України: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.