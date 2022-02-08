При цьому загалом Росія зосередила біля українських кордонів вже 140 тисяч військових. Тож Збройні сили України не будуть відсиджуватися, та проведуть навчання і собі.
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ЗСУ проведуть військові навчання у ті ж дні, коли триватиме й російсько-білоруська "Союзна рішучість-2022"
Олексій Резніков нагадав, що зараз російських військ біля України – до 140 тисяч: "Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розташувалися у Білорусі".
- Саме там відбудуться спільні білорусько-російські військові навчання "Союзна рішучість-2022" (заплановані на період з 10 до 20 лютого).
- Тож Збройні сили України відповідатимуть на загрозу цілковито дзеркально – проведуть власні навчання. Причому саме у ці ж дні – з 10 до 20 лютого.
Назву місця, де вони відбуватимуться – це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чернігів, Чугуєв, Суми, Одеса. І це тільки полігони,
– розповів міністр оборони.
Будуть навчання і в інших місцях, причому українські військові застосовуватимуть безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та переносні ракети NLAW.
Зверніть увагу:
- Росія стягнула велику кількість техніки до Білорусі – нібито для військових навчань. Експерти вважають – щоб залякати НАТО.
- Одночасно з навчаннями у Білорусі Росія проведе й військові навчання на своїй території – у Ростовській області за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- Також ЗМІ з'ясували, що Путін переніс "ядерні навчання" на час можливої атаки на Україну.
На тлі військових навчань, які от-от почнуться – маємо нову порцію абсурду від Лукашенка