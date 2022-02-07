По цьому каналу партнери постачають Україні зброю та озброєння для протистояння агресору. Таку інформацію оприлюднило впливове американське видання The Wall Street Journal.

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Видання зазначило, що до того, як Росія почала брязкати зброєю біля кордонів України, лише США та Туреччина ризикували гнівом Москви. Однак вже тепер до постачань зброї Києву долучилися й інші держави.

Яку зброю країни надали Україні

22 січня президент США Джо Байден затвердив нову військову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів. Відтоді до Києва прибуло вже 8 вантажних літаків, а найближчим часом запланована й нова допомога.

Велика Британія та країни Балтії також відправили літаки зі зброєю. Невдовзі це зроблять ще Польща та Чехія.

Наразі американські поставки включають:

боєприпаси для стрілецької зброї,

міномети,

артилерійські снаряди,

протитанкові керовані ракети,

протибункерні ракети,

гранатомети,

костюми для знешкодження боєприпасів,

помпові рушниці Mossberg 500.

Загалом із 22 січня США відправили в Україну близько 650 тонн зброї та спорядження.

Зауважимо, минулого місяця адміністрація Байдена заявила, що планує передати Україні 5 транспортних вертольотів Мі-17 російського виробництва, які використовували в Афганістані. Наразі Білий дім очікує на затвердження.

Ці постачання продовжуються. США нададуть додаткове обладнання, що зберігається на балансі міністерства оборони,

– сказав представник Пентагону.

Держави збільшують витрати Росії

У Москви величезні переваги у повітрі, на морі, в артилерії та живій силі. Видання зазначило, що останні постачання зброї в Україну цього не змінять. Однак зможуть ускладнити витрати та варіанти вторгнення Росії.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні тижні Україна отримала понад 1000 тонн допомоги від партнерів. Вартість зброї та озброєння становить понад 1,5 мільярда доларів.

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