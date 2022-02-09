Совместные военные учения России и Беларуси стартуют уже 10 февраля. Из-за этого Кремль уже длительное время стягивает свою технику и военных на территорию государства-соседки.
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Начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей вооруженных сил России к участию в совместных учениях "Союзная решимость",
– говорится в сообщении.
Как будут проходить обучение
Российско-белорусские учения проходят в два этапа. Первый продолжался до 9 февраля. Тогда происходила:
- переброска войск,
- организация охраны важных военных объектов,
- охрана госграницы в воздушном пространстве,
- проверка готовности и способности воздушных сил прикрывать важные объекты на территории Беларуси.
На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля проведут сами учения. Во время них военные будут учиться "отражать внешнюю агрессию, а также противодействовать терроризму и защите интересов Союзного государства".
Россия стянула в Беларусь беспрецедентное количество войск
Кремль отправил в соседнее государство наибольшее количество вооружения со времен Холодной войны. Из-за этого в Европейском парламенте заговорили о возможной оккупации Беларуси. Депутаты выступили за защиту страны и ее территориальную целостность и независимость.
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после учений планирует закупить почти все российское оружие. Мол, именно поэтому и запланированы тренировки – чтобы белорусские военные научились пользоваться новой техникой.
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