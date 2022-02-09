За словами Маріуша Блащака, покійний президент Польщі Лех Качинський попереджав про апетити Кремля ще під час агресії Росії проти Грузії в 2008 році. Після Грузії й України, за словами політика, будуть країни Балтії та Польща.
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Захід повинен бути єдиним
Матеуш Блащак наголосив на тому, що ситуація на кордоні України та Росії не є приреченою, Однак незалежність та суверенність України є тим, у чому також зацікавлена Польща. Причиною цього є те, що кремлівські "апетити" можуть значно розширитися, якщо Захід допустить вторгнення до України.
У наших національних інтересах, щоб Україна була суверенною і незалежною державою. Тому ми його зміцнюємо. Таким чином ми знімаємо загрозу з нашої країни,
– заявив Блащак.
Також міністр оборони Польщі наголосив на тому, що Захід має бути єдиним у протидії агресії Кремля й твердо стояти на своїй позиції.
"Уже в 2008 році пізно Президент Лех Качинський говорив у Тбілісі про відродження Російської імперії та попередив, що сьогодні Грузія, завтра Україна, а пізніше країни Балтії та Польща", – додав Блащак.
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