По словам Мариуша Блащака, покойный президент Польши Лех Качиньский предупреждал об аппетитах Кремля еще во время агрессии России против Грузии в 2008 году. После Грузии и Украины, по словам политика, будут страны Балтии и Польша.
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Запад должно быть единым
Матеуш Блащак отметил, что ситуация на границе Украины и России не обречена, Однако независимость и суверенность Украины является тем, в чем также заинтересована Польша. Причиной этого является то, что кремлевские "аппетиты" могут значительно расшириться, если Запад допустит вторжение в Украину.
В наших национальных интересах, чтобы Украина была суверенным и независимым государством. Потому мы его укрепляем. Таким образом, мы снимаем угрозу с нашей страны,
– заявил Блащак.
Также министр обороны Польши отметил, что Запад должен быть единым в противодействии агрессии Кремля и твердо стоять на своей позиции.
"Уже в 2008 году Президент Лех Качиньский говорил в Тбилиси о возрождении Российской империи и предупредил, что сегодня Грузия, завтра Украина, а позже страны Балтии и Польша", – добавил Блащак.
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