По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, Украина не выполняет Минских соглашений. Об этом она высказалась во время брифинга.

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Захарова говорит о международном праве

Мария Захарова заявила, что минские соглашения стали частью международного права, которое она призывает официальный Киев "соблюдать". Однако пресс-секретарь российского МИД забыла, как Кремль нарушил все возможные нормы права и оккупировал полуостров Крым и часть Донбасса.

В традиционном для Кремля тоне Захарова обвинила в деэскалации именно Украину и США. Однако, по ее словам, урегулировать ситуацию "можно очень быстро".

Прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории,

– заявила Захарова.

Также пресс-секретарь МИД России требует в очередной раз упомянула о политике "открытых дверей в НАТО". То есть Кремль предлагает Украине сдать оружие, отказаться от отношений с НАТО, а Альянсу запретить членство других стран и Украины в частности.

Не менее циничными высказываниями отметилась Захарова относительно визита глав МИД Австрии, Чехии и Словакии на Донбасс. Ее удивило, почему дипломаты не поехали на подконтрольную боевикам территорию.

Западные партнеры подают Украине оружие

На фоне угрозы российской агрессии ряд государств начали помогать Украине вооружением. В частности США передали Украине 9 грузов с вооружением.

Также оружием помогают Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств. В частности Великобритания уже передала партию оружия Украине и готовится передать еще одну.

Однако против поставок оружия Украине выступает Германия. Тамошние политики аргументируют такую позицию стремлением дипломатически урегулировать обострение вокруг Украины.

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