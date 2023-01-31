Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що Росія здатна готувати такий самий сценарій як 24 лютого 2022 року.

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"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування", – наголосив Данілов.

До чого закликає Данілов

Секретар РНБО вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у російсько-українській війні. Він закликав партнерів надсилати більше зброї. Зокрема, Україні потрібні реактивні літаки та винищувачі.

Данілов вважає, що Владімір Путін може спробувати повторну атаку з Півночі, Півдня та Сходу, як вже було 24 лютого 2022 року. Ймовірно, наступ хочуть повторити на річницю повномасштабного вторгнення.

Ми розуміємо, що все на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні, – наголосив секретар РНБО.

Він додав, що українські військові готуються. Наразі захисники мають більше можливостей та підтримки від західних партнерів, таких як Великобританія, ніж 12 місяців тому.

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу", – розповів Данілов.



