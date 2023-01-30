Ще не так давно ЗМІ повідомляли, що у Франції та Італії думають над тим, аби передати Україні важливі ракети. У п'ятницю, 30 січня, остаточно стало відомо, що ці держави закуплять близько 700 ракет Aster для установок SAMP-T.

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Контракт уже підписано

Власне, про цю угоду щодо закупівлі 700 ракет повідомили західні видання з посиланням на міністерство збройних сил Франції.

Водночас до цієї теми нагадаємо слова речника Повітряних сил Юрія Ігната, які він озвучив в ефірі національного телемарафону. Спікер зазначив, що ракети від Франції та Італії нам потрібні для того, аби захистити повітряний простір від ворожих балістичних ракет. Таку зброю у недалекій перспективі цілком може передати Москві Тегеран.

Іранська загроза існує. Тобто потрібно враховувати той фактор, що Іран може передати Росії балістичні ракети з дальністю у 300 та 700 кілометрів. Потрібно усвідомлювати ці ризики. Наші союзники це розуміють, тому посилюють нашу протиракетну оборону,

– констатував Ігнат.

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