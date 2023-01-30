Еще недавно СМИ сообщали, что во Франции и Италии думают над тем, чтобы передать Украине важные ракеты. В пятницу, 30 января, окончательно стало известно, что эти государства закупят около 700 ракет Aster для установок SAMP-T.
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Контракт уже подписан
Собственно, об этом соглашении по закупке 700 ракет сообщили западные издания со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.
В то же время к этой теме напомним слова представителя Воздушных сил Юрия Игната, которые он озвучил в эфире национального телемарафона. Спикер отметил, что ракеты от Франции и Италии нам нужны для того, чтобы оградить воздушное пространство от вражеских баллистических ракет. Такое оружие в скорой перспективе вполне может передать Москве Тегеран.
Иранская угроза существует. То есть, нужно учитывать тот фактор, что Иран может передать России баллистические ракеты с дальностью в 300 и 700 километров. Следует осознавать эти риски. Наши союзники это понимают, поэтому усиливают нашу противоракетную оборону,
– констатировал Игнат.
Военная помощь от Запада: последние новости
- В последнее время на повестке дня вопрос о том, получит ли Украина от партнеров в ближайшее время мощные истребители F-16. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша готова предоставить Вооруженным Силам такие летательные аппараты в том случае, если с этим будут согласны в других государствах НАТО.
- Также в издании The Wall Street Journal проанализировали, с чем связано увеличение помощи нашему государству. По словам аналитиков, Запад опасается, что война в Украине может затянуться, поэтому всеми возможными способами хочет этого избежать. Собственно, поэтому и партнеры принимают решение о предоставлении нам вооружения – чтобы ВСУ как можно скорее ликвидировали всех оккупантов.
- Кроме того, в Институте по изучению войны говорили о том, что поддержка Украины западными партнерами оказала большое влияние на ход войны. Там подчеркнули, что кранам Европы и США не следует медлить с принятием решений по передаче нам столь важного вооружения.