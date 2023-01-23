ЄС ратифікував виділення Україні 500 мільйонів євро у понеділок, 23 січня. Це підтвердив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс, пише 24 Канал.

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Що відомо про чергову допомогу ЄС

Пранцкявічюс наголосив, що це вже сьомий транш ЄС для України. Тим часом у Reuters зазначили, що за словами одного з дипломатів ЄС, пакет на 500 мільйонів євро схвалили разом із додатковими 45 мільйонами на "несмертельне обладнання" для військової тренувальної місії ЄС для України.

Підтримка України ЄС знову зростає. Досягнуто політичної домовленості міністрів закордонних справ ЄС щодо додаткових 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру та 45 мільйонів євро для навчання українських солдатів у рамках EUMAM місії в Україні,

– повідомили у Постійному представництві Чехії при ЄС.

До речі, угода про сьомий транш була досягнута на зустрічі 27 міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Брюсселі після того, як минулого тижня західні країни не змогли домовитися про відправку Україні бойових танків, але пообіцяли підтримку на мільярди.

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Раніше Угорщина блокувала виділення коштів

19 січня польські ЗМІ з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС повідомляли, що Угорщина блокує сьомий транш допомоги для України.

Вето Будапешта викликало все більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного обґрунтування, окрім того, що сприяє Росії. Тож очікувалося, що країни Євросоюзу тиснутимуть на Будапешт на зустрічі міністрів.

Врешті-решт Угорщина вирішила відмовитися від блокування військової допомоги для України. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України", – написав він у твіттері.