Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий отметил, что сроки поставок британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 будут зависеть от продолжительности подготовки украинских военных. Ситуация с американскими Abrams более сложная.

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Когда танки прибудут в Украину

Борис Кременецкий заявил, что западные танки на поле боя будут до лета. То есть, весной Украина ожидает их прибытия. Сейчас продолжаются обучение экипажей в разных странах мира и это тоже несколько длительный процесс.

Сейчас создана "танковая коалиция" – ряд стран, которые готовы нам предоставить танки, говорится о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger - это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа. Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, нужно научить слаженно действовать в составе подразделений,

– подчеркнул Кременецкий.

Аташе подчеркнул, что Украина рассчитывает на получение танков весной, потому что у Украины нет времени ждать техники до лета.

Однако американские танки, по словам чиновника, поступят к нам позже, ведь сейчас USAI выделяет средства на заказ и изготовление этой техники, из-за чего нужно больше времени. Здесь пока не прогнозируют приблизительные сроки прибытия.

Кто предоставляет Украине танки

После важных решений партнеров и союзников Украина получит десятки танков, в частности:

США предоставляют 31 танк M1A2 Abrams;

Германия предоставляет 14 танков Leopard 2;

Великобритания предоставляет 14 танков Challenger 2;

60 танков PT-91 и 14 Leopard 2 планирует предоставить Польшу;

Норвегия предоставит 8 танков Leopard 2;

Португалия и Канада предоставят по 4 танка Leopard 2;

Нидерланды планируют купить 18 Leopard 2, арендуемые у Германии, чтобы передать Украине;

Испания первой партией готова предоставить от 4 до 6 германских танков;

Словакия выразила готовность предоставить нам 30 танков Т-72.

Финляндия, Дания и Бельгия размышляют о присоединении к коалиции, а Швеция планирует передать собственный аналог немецких танков.