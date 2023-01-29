У британському Міноборони 29 січня повідомили, що українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.

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Британія готує українських танкістів до боротьби з окупантами

"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – наголосили в оборонному відомстві.

Пресслужба Міноборони опублікувала кілька світлин після того, як наші військові приземлилися у Сполученому Королівстві.



Українські танкісти прибули в Британію / Фото із соцмереж Міноборони Британії

Британія передасть Україні танки: що відомо