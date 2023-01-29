В британском Минобороны 29 января сообщили, что украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.

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Британия готовит украинских танкистов к борьбе с оккупантами

"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Пресс-служба Минобороны опубликовала несколько фотографий после того, как наши военные приземлились в Соединенном Королевстве.



Украинские танкисты прибыли в Британию / Фото из соцсетей Минобороны Британии

Великобритания передаст Украине танки: что известно