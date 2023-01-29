В британском Минобороны 29 января сообщили, что украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.
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Британия готовит украинских танкистов к борьбе с оккупантами
"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Пресс-служба Минобороны опубликовала несколько фотографий после того, как наши военные приземлились в Соединенном Королевстве.
Украинские танкисты прибыли в Британию / Фото из соцсетей Минобороны Британии
Великобритания передаст Украине танки: что известно
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что его страна передаст Украине танки Challenger 2.
- После этого глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2. Речь идет о 14 танках.
- Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк отметил, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.
- Особенностью танка Challenger 2 является его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды.
- В Challenger 2 используется второе поколение брони Chobham. Это специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана.
- Также танки Challenger 2 могут уничтожать другие танки, обладают повышенной защитой и способны поддерживать комбинированные операции.