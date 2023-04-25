Ордер на арешт президента Росії видали через численні викрадення українських дітей. Разом з Путіним документ видали на омбудсменку Марію Львову-Бєлову.

Цікаво Під юрисдикцією України: у Євросоюзі заговорили про те, як має відбуватись трибунал для Путіна

ПАР хоче вийти з МКС

Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила керівна партія "Африканський національний конгрес".

Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій,

– заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Для виходу країни з МКС рішення ще повинен затвердити парламент, у якому "Африканський національний конгрес" має більшість.

Важливо! Після рішення МКС Путін ризикує бути заарештованим у 123 державах світу, які є підписантами Римського статуту – договору, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Варто зауважити, що МКС відповідає за 4 основні злочини – геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та злочини агресії.