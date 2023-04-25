Ордер на арешт президента Росії видали через численні викрадення українських дітей. Разом з Путіним документ видали на омбудсменку Марію Львову-Бєлову.
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ПАР хоче вийти з МКС
Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила керівна партія "Африканський національний конгрес".
Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій,
– заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.
Для виходу країни з МКС рішення ще повинен затвердити парламент, у якому "Африканський національний конгрес" має більшість.