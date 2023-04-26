В офісі президента Південно-Африканської Республіки заявили, що країна не виходитиме з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Путіна. Там назвали цю ситуацію "помилкою".

Дивіться також Ордер на арешт Путіна: ПАР не хоче затримувати диктатора і виходить із Міжнародного суду

ПАР стоятиме на стороні міжнародного права

На жаль, президент помилково затвердив аналогічну позицію під час пресконференції,

– йдеться у повідомленні.

У публікації наголошують, що ПАР "залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права".

Варто додати, що це повідомленні в офісі президента опублікували через декілька годин після його резонансної заяви. До слова, це вже не перша спроба ПАР вийти з МКС. Вона намагалася зробити це у 2016 році після суперечки, що виникла роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну на саміті Африканського союзу.

ПАР відмовилася його затримати, попри те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Суперечливе рішення про відкликання скасували, коли національний суд постановив, що такий крок був би неконституційним.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Які країни відмовились арештовувати Путіна