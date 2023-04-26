В офисе президента Южно-Африканской Республики заявили, что страна не будет выходить из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Путина. Там назвали эту ситуацию "ошибкой".

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ЮАР будет стоять на стороне международного права

К сожалению, президент ошибочно утвердил аналогичную позицию во время пресс-конференции,

– говорится в сообщении.

В публикации подчеркивают, что ЮАР "остается подписавшей Римский устав стороной и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".

Стоит добавить, что это сообщение в офисе президента опубликовали через несколько часов после его резонансного заявления. К слову, это уже не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза.

ЮАР отказалась его задержать, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений. Противоречивое решение об отзыве было отменено, когда национальный суд постановил, что такой шаг был бы неконституционным.

Обратите внимание! Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Какие страны отказались арестовывать Путина