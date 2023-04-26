В офисе президента Южно-Африканской Республики заявили, что страна не будет выходить из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Путина. Там назвали эту ситуацию "ошибкой".
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ЮАР будет стоять на стороне международного права
К сожалению, президент ошибочно утвердил аналогичную позицию во время пресс-конференции,
– говорится в сообщении.
В публикации подчеркивают, что ЮАР "остается подписавшей Римский устав стороной и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".
Стоит добавить, что это сообщение в офисе президента опубликовали через несколько часов после его резонансного заявления. К слову, это уже не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза.
ЮАР отказалась его задержать, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений. Противоречивое решение об отзыве было отменено, когда национальный суд постановил, что такой шаг был бы неконституционным.
Какие страны отказались арестовывать Путина
- Незадолго после издания ордера Венгрия заявила, что не планирует арестовывать Владимира Путина, если он к ним приедет. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что для этого якобы не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.
- Венгрия также не поддержала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест российского диктатора. Страна заблокировала совместное заявление, используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза.
- Арестовывать президента страны-агрессорки Путина в Армении тоже не собираются. Вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией". Власти страны утверждают, что "прислушались" к опасениям Кремля.