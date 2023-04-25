Ордер на арест президента России был издан из-за многочисленных похищений украинских детей. Вместе с Путиным документ выдали на омбудсмена Марию Львову-Белову.

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ЮАР хочет выйти из МКС

Южно-Африканская Республика объявила о выходе из Международного уголовного суда. Соответствующее решение приняла руководящая партия "Африканский национальный конгресс".

Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда по определенным ситуациям,

– заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Для выхода страны из МКС решение еще предстоит утвердить парламенту, в котором "Африканский национальный конгресс" имеет большинство.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но в это время руководящая партия решила, что выход должен состояться", – отметил президент ЮАР.

На вопрос, арестует ли ЮАР Путина, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".

Важно! После решения МКС Путин рискует быть арестованным в 123 государствах мира, являющихся подписантами Римского устава – договором, который учредил Международный уголовный суд. Следует заметить, что МКС отвечает за 4 основных преступления – геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.

ЮАР уже хотела выйти из МКС

Южная Африка отказалась осудить вторжение в Украину, в значительной степени изолировавшее Москву на международной арене. Страна заявила, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог, чтобы положить конец войне.

Следует заметить, что это уже не первая попытка ЮАР выйти из МКС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза.

ЮАР отказалась его задержать, несмотря на то, что МКС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений. Противоречивое решение об отзыве было отменено, когда национальный суд постановил, что такой шаг был бы неконституционным.

Похожая история разворачивается уже с участием Путина. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для президента посетить саммит государств-членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.