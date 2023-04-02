Об этом заявил вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян. По его словам, Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией".

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Аршакян напомнил, что правительство страны приняло решение присоединиться к Римскому уставу в декабре 2022 года в ответ на "агрессию Азербайджана по отношению к суверенным территориям Армении", и именно тогда его начало изучать армянский Конституционный суд.

Я имею в виду, что решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте,

– оправдывается вицеспикер.

Он добавил, что накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский устав не повлияет на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан и с Россией.

По словам Аршакяна, у правящей партии и команды "нет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его визита в Армению.

"Понятно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – отметил вицеспикер.

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