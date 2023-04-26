В среду, 26 апреля, правоохранители сообщили, что путинские солдаты атаковали жилищную инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов. Кроме того, на Левобережье области – расстреляли 38-летнего украинца.

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Террор России не прекращается

По этому факту полиция уже открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

Поступила информация, что в одном из сел временно оккупированного Каховского района российские военные расстреляли 38-летнего мужчину за его проукраинскую позицию,

– отмечено в сообщении.

Вместе с тем важно знать, что оккупанты из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА обстреливали Херсонщину. К сожалению, в результате этого ранены среди мирного населения.

Село Кизомис россия атаковала управляемыми бомбами – повреждены 14 жилых домов, в частности, в домах вылетели стекла, посекли фасады, крыши, а также хозяйственные здания, осколками побили автомобили, магазины, гаражи, газопровод. В то же время из-за этого прилета была разрушена церковь.

Последствия обстрелов Херсона / фото полиции региона

Обратите внимание! За прошедший день враг нанес удары по Херсону, а ночью пытался уничтожить инфраструктурные объекты дронами. Пострадали прибрежные районы города, центр, микрорайоны ХБК, Северный, Таврический и пригород.

Оккупантов ожидает трибунал