Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона додала, що окупанти також намагаються помститися за заявлені перемоги ЗСУ, які були анонсовані заздалегідь і не відповідають дійсності. І це є шкода, яку завдає інформаційний простір, коли втручається у ведення бойових дій.

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Ворог ховав техніку за місцевими

Українські сили ведуть контрбатарейну боротьбу та продовжують нищити ворога на Лівому берегу Дніпра на Херсонщині.

Робота з зачищення смуги, звідки окупанти не могли б досягати своєю наземною зброєю Правого берега, ще триває,

– пояснила речниця ОК "Південь".

На цьому тижні знищено понад 30 ворогів та понад 30 одиниць техніки.

Це потужний результат, тому що ми нищимо не тільки потенціал загарбників, але й те, що вони намагаються як резерв розконсервувати та підтягнути,

– зазначила співрозмовниця.

Ворог накопичував певний ресурс, але ховав його за місцевими. І поки не підтягували лінію вздовж узбережжя, українські захисники не могли собі дозволити уражати ту техніку, яка стояла просто серед дворів мешканців.

"Зараз, коли трохи вичищена ця смуга, нам легше проводити бойові дії і ми намагаємось мінімізувати потенціал, який ворог може застосовувати проти нас", – підкреслила Гуменюк.

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Авіація в пріоритеті

В пріоритеті окупантів залишається використання авіації і будь-яких інших повітряних способів ураження: дрони-камікадзе типу "Ланцет", звичайні розвідувальні Mavic, які використовуються з розривними гранатами, і тактична авіація з керованими авіаційними бомбами.

Фактично щодоби вони завдають руйнівних ударів по населенню і по мирних населених пунктах Правобережжя. За минулу добу було зруйновані церква, крамниця, понад 20 житлових будинків в Херсонському районі,

– наголосила речниця.

Також постраждав Бериславський район, де зокрема прибережні населені пункти залишаються під ворожими атаками. Також там є поранена цивільна людина.

"Вдячні всім, хто дослухався та евакуювався з цих небезпечних населених пунктів. Хто залишився, переходять в укриття. І саме так дозволяється зберегти життя людей", – відзначила Наталія Гуменюк.

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