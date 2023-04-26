Об этом 24 Каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что оккупанты также пытаются отомстить за заявленные победы ВСУ, которые были анонсированы заранее и не соответствуют действительности. И это вред, который наносит информационное пространство, когда вмешивается в ведение боевых действий.

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Враг прятал технику за местными

Украинские силы ведут контрбатарейную борьбу и продолжают уничтожать врага на Левом берегу Днепра в Херсонской области.

Работа по зачистке полосы, откуда оккупанты не могли бы доставать своим наземным оружием Правого берега, продолжается,

– объяснила спикер ОК "Юг".

На этой неделе уничтожены более 30 врагов и более 30 единиц техники.

Это мощный результат, потому что мы уничтожаем не только потенциал захватчиков, но и то, что они пытаются как резерв расконсервировать и подтянуть,

– отметила собеседница.

Враг накапливал определенный ресурс, но прятал его за местными. И пока не подтягивали линию вдоль побережья, украинские защитники не могли позволить себе поражать ту технику, которая стояла прямо среди дворов жителей.

"Сейчас, когда немного очищена эта полоса, нам легче проводить боевые действия, и мы стараемся минимизировать потенциал, который враг может применять против нас", – подчеркнула Гуменюк.

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Авиация в приоритете

В приоритете оккупантов остается использование авиации и любых других воздушных способов поражения: дроны-камикадзе типа "Ланцет", обычные разведывательные Mavic, используемые с разрывными гранатами, и тактическая авиация с управляемыми авиационными бомбами.

Фактически ежесуточно они наносят разрушительные удары по населению и по мирным населенным пунктам Правобережья. За прошедшие сутки были разрушены церковь, магазин, более 20 жилых домов в Херсонском районе,

– подчеркнула спикер.

Также пострадал Бериславский район, где, в частности, прибрежные населенные пункты остаются под вражескими атаками. Также там есть раненый гражданский местный житель.

"Благодарны всем, кто прислушался и эвакуировался из этих опасных населенных пунктов. Кто остался, переходят в укрытия. И именно так можно сохранить жизнь людей", – отметила Наталья Гуменюк.

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