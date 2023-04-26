Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он считает, что россияне могут готовить провокации и ловушки на левом берегу Днепра, но украинская разведка не позволит им этого.

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Соболевский сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсона у россиян наблюдается определенное движение, но, видимо, оно связано с ротационными событиями.

Или это их желание сделать картинку, что они ослабили в определенных общинах свои позиции, но следует быть очень осторожными, потому что они прекрасно понимают, что вся эта информация есть и в наших ВСУ, они могут просто готовить ловушки,

– добавил говорящий.

Какая ситуация на оккупированных территориях

По словам чиновника, на оккупированных территориях Херсона сейчас находятся и штурмовые российские подразделения. Речь идет о мобилизованных, в частности, во время последней волны мобилизации, их пытаются хоть чем-то занять, чтобы не было пьянства, мародерства, которого сейчас и так достаточно.

Там достаточно низкое нравственное состояние, мы это видим. Их командиры пытаются сдерживать эти подразделения, поддерживать дисциплину, постоянно пытаются их чем-то занять, поэтому они постоянно что-то роют, новые окопы, которые не нужны,

– прокомментировал Соболевский.

Он отметил, что в целом остается очень сложной ситуация с давлением на украинское население на оккупированных территориях. Давление усилилось, в том числе и из-за паспортизации.

Если россияне раньше пытались придумывать стимулы для получения российского паспорта, то сейчас просто запугивают. Угрожают ограничением передвижения между общинами, ограничением доступа к медицинским услугам и финансовой системе.

Большинству населения пока удается избегать этого, но это очень сложно. По словам Соболевского, местное население очень ждет освобождения оккупированных территорий.

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