Про це 24 Каналу розповів Олександр Єрмак – військовослужбовець ЗСУ. За його словами, подібні заходи лише посилюватимуться з часом.

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В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Збройних сил України є хороші результати на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, росіяни там уже готуються до оборони, посилюючи оборонні рубежі та смуги оборони.

Є буферна зона між лівобережжям та правобережжям, де розташовані острови. Саме на цих островах ведеться планова робота вже декілька місяців. Полягає вона, як заявила Наталія Гуменюк, в зачистці території (від росіян – 24 Канал),

– розповів Олександр Єрмак.

Зачистка відбувається артилерійська, тобто контрбатарейна боротьба з противником, а також пряма піхотна зачистка території.

Комендантські дні в Херсоні

Крім того, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 3 травня, повідомив, що з 20:00, 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00, 8 травня. Перебувати на вулицях у цей час буде заборонено. Прокудін додав, що в'їзд та виїзд з міста будуть закриті, аби правоохоронці "виконували свою роботу", не наражаючи на безпеку мешканців.

"Це планова робота, яка постійно триває, тим паче всі ми очікуємо наступу з української сторони. Тому такі заходи зараз будуть поширюватись", – пояснив військовий ЗСУ.

За його словами, з боку окупантів також вживають заходів. Зокрема, у них зараз є великі перебої з мобільною мережею для того, щоб запобігти витоку інформації про пересування військ тощо.

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