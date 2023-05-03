Як розповів 24 Каналу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, мешканці Херсону повинні вирішити свої справи заздалегідь та підготуватись до тривалої комендантської години. Водночас під час повітряної тривоги можна буде перейти з будинку у безпечніше укриття.

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За його словами, ті мешканці Херсону, які хочуть залишити місто до початку комендантської години, можуть зробити це вільно. Коли розпочнеться комендантська година, то місто буде закрито на в’їзд та виїзд.

"Швидка допомога буде працювати й люди зможуть отримати доступ до медичних послуг, але про такі речі, як запас води, їжі, ліків, потрібно потурбуватись заздалегідь", – зазначив Соболевський.

Він розповів, що якщо мешканці під час повітряної тривоги будуть прямувати до укриття, то до них не буде жодних претензій. Водночас перебувати в приміщенні під час обстрілу значно безпечніше, ніж після початку обстрілу йти через вулицю в укриття.

Ворог найчастіше використовує РСЗВ, міномети та ствольну артилерію і повідомити про повітряну тривогу заздалегідь не завжди є можливість,

– наголосив Соболевський.

У Херсоні вводять комендантську годину на 3 дні