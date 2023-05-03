На жаль, внаслідок обстрілу є поранений. Наразі усі обставини з’ясовують.
До теми Росія вдарила по вокзалу у Херсоні: є загиблий та поранені
Що відомо про обстріл Херсона
Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника – наразі йому надають допомогу.
На момент обстрілу посадку не розпочали – пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин.
Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені на станції Миколаїв. Просимо зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями, залізниця всіх довезе до безпеки,
– зазначили в Укрзалізниці.
Херсонщина потерпає від обстрілів росіян
- 3 травня, за попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Херсона росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 1 постраждалого.
- Також окупанти обстріляли село Станіслав, що у Херсонському районі. Ворог пошкодив приватні будинки та інші споруди. Попередньо, інформації про поранених не надходило.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що 3 травня росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. Унаслідок цього 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення, їх госпіталізували.
- Також Росія з РСЗВ обстріляла село Степанівка. Унаслідок цього загинули троє працівників обленерго, які виконували аварійно-відновлювальні роботи.
- Окрім цього, російські загарбники обстріляли Токарівку. 47-річний чоловік загинув на власному подвір'ї, отримавши травми несумісні з життям.
- Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про удар у районі магазину "АТБ" у центрі міста та дитячий садок. За попередньою інформацією, є один постраждалий.