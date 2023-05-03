Однак цього росіянам виявилось замало. Близько 14:28 загарбники влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені.

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Деталі обстрілів Херсона

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вранці 3 травня росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. На жаль, 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення, їх госпіталізували.

Крім того, по обіді Росія з РСЗВ обстріляла село Степанівка. Внаслідок цього загинули троє працівників обленерго, які виконували аварійно-відновлювальні роботи.

Прокудін додав, що протягом дня росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинку. У результаті пошкоджень зазнали житлові приміщення. На щастя, постраждалих немає.

Російські терористи обстріляли і Токарівку. 47-річний чоловік загинув на власному подвір'ї, отримавши травми несумісні з життям.

Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про приліт в районі магазину "АТБ" у центрі міста та дитячий садок. За попередньою інформацією, є один постраждалий.

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