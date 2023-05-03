Однако этого россиянам оказалось мало. Около 14:28 захватчики попали в железнодорожный вокзал в Херсоне: один человек погиб, еще трое – ранены.

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Детали обстрелов Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что утром 3 мая россияне ударили из артиллерии по гипермаркету в Херсоне. К сожалению, 3 человека погибли, еще 4 – получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, после обеда Россия из РСЗО обстреляла село Степановка. В результате погибли трое работников облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы.

Прокудин добавил, что в течение дня россияне обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинку. В результате повреждения получили жилые помещения. К счастью, пострадавших нет.

Российские террористы обстреляли и Токаревку. 47-летний мужчина погиб на собственном дворе, получив травмы несовместимые с жизнью.

Впоследствии начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о прилете в районе магазина "АТБ" в центре города и детского сада. По предварительной информации, есть один пострадавший.

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