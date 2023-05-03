Однако этого россиянам оказалось мало. Около 14:28 захватчики попали в железнодорожный вокзал в Херсоне: один человек погиб, еще трое – ранены.
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Детали обстрелов Херсона
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что утром 3 мая россияне ударили из артиллерии по гипермаркету в Херсоне. К сожалению, 3 человека погибли, еще 4 – получили ранения, их госпитализировали.
Кроме того, после обеда Россия из РСЗО обстреляла село Степановка. В результате погибли трое работников облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы.
Прокудин добавил, что в течение дня россияне обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинку. В результате повреждения получили жилые помещения. К счастью, пострадавших нет.
Российские террористы обстреляли и Токаревку. 47-летний мужчина погиб на собственном дворе, получив травмы несовместимые с жизнью.
Впоследствии начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о прилете в районе магазина "АТБ" в центре города и детского сада. По предварительной информации, есть один пострадавший.
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- 5 мая в 20:00 в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00, 8 мая. В настоящее время находиться на улице будет запрещено. По словам Прокудина, понятно, что такое решение было принято для проведения "безопасных шагов" и мероприятий всеми соответствующими органами.
- "Не дадим ни единого шанса предателям и нелюдям творить бесчинство на нашей земле. Поэтому для содействия беспрепятственной работы правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00, 5 мая до 06: 00, 8 мая", – объяснил он.
- Кроме того, Прокудин констатировал, что будут введены ограничения на въезд и выезд из населенного пункта, поэтому следует заблаговременно позаботиться о запасах продуктов, медикаментов и других вещей.
- В то же время глава области констатировал, если кому-то нужно будет прогуляться возле дома или, скажем, выйти в магазин за продуктами на непродолжительное время, то никакие меры к этому человеку не будут применены (при наличии документов).
- Коммунальщики, врачи и правоохранители, несмотря на комендантский час, будут работать в штатном режиме (по согласованному списку). Будет возможность обратиться к ним за помощью.