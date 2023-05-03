По словам херсонца Максима, он просто зашел в супермаркет скупиться. Однако мужчина застал обстрел, в результате которого погибло много мирных людей.

Важно Оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: 18 погибших, среди пострадавших – дети

Очевидцы рассказали о мощном обстреле Херсона

Зашел в АТБ скупиться, потому что будет продлен комендантский час, шел в кассу и как бахнуло, прилетело прям. Люди ранены… Открыли запасной выход. Я убегал, попало по руке и ноге. Было очень страшно,

– вспомнил момент обстрела житель Херсона Максим.

В момент удара мужчина находился в супермаркете вместе с несколькими десятками человек.

Охранник магазина Сергей рассказал, что видел двух умерших людей.

"Здесь все было в дыму, в пыли – паника. Дальше ничего не помню. Был один взрыв, а потом, когда люди выбежали, где-то в районе магазина был еще один", – отметил Сергей.

Обратите внимание! В результате обстрела супермаркета АТБ в Херсоне четыре человека погибли, 26 – получили ранения. Всего сегодня на Херсонщине в результате вражеских ударов погибли 18 человек, 46 – ранены, в том числе двое детей.

Последствия обстрела Херсона / фото полиции

Мощный удар по Херсонщине: все, что известно