Украинские защитники и защитницы уже 434 суток оберегают Украину от полномасштабного вторжения российских окупантов. На протяжении суток враг нанес ракетные и авиаудары, а также бил по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские.

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Украинцев предупредили, что угроза ракетных и авиационных ударов высока. Людей призывают не игнорировать тревогу.

За сутки украинские защитники отбили примерно 30 атак. Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Горячими точками остаются Бахмут и Марьинка.

Признаков формирования наступательных группировок врага не выявили на Волынском и Полесском направлениях. На белорусских полигонах идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в своих приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях. Враг за день обстрелял территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Враг обстрелял ряд населенных пунктов на Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Бесполезные наступательные действия оккупанты проводили на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Продолжаются бои за Бахмут. Также оккупанты пытались совершить бесполезную атаку в направлении Нью-Йорка.

Авиация Сил обороны в течение суток трижды ударила по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение суток герои уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один боражирующий боеприпас "Ланцет".