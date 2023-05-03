Украинские защитники и защитницы уже 434 суток оберегают Украину от полномасштабного вторжения российских окупантов. На протяжении суток враг нанес ракетные и авиаудары, а также бил по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские.

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