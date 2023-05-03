Генштаб обновил данные о ситуации на фронте / Коллаж 24 Канала
Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. Российские оккупанты в течение суток пытались улучшить тактическое положение возле Марьинки. Герои ВСУ нанесли врагу потери и отразили около 30 атак российских оккупантов.
Украинские защитники и защитницы уже 434 суток оберегают Украину от полномасштабного вторжения российских окупантов. На протяжении суток враг нанес ракетные и авиаудары, а также бил по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские.