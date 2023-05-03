Російські терористи – рекордсмени по установленню дедлайнів. Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що кажуть у ЗСУ про "захоплення" Бахмута до 9 травня
За словами Череватого, на Бахмутському напрямку на сьогодні ситуація найскладніша, але контрольована. Ворог завдає там ударів. За минулу добу окупанти били 399 разів з різних систем і калібрів. Однак ЗСУ знищили 105 окупантів, а 104 солдати – зазнали поранень.
Череватий наголосив, що окупанти – рекордсмени по установленню дедлайнів, перший був ще у липні.
Там йде позиційна війна, дуже важкі бої. Однак я сумніваюсь, що вони захоплять Бахмут до 9 травня. Окупанти до 1 травня не змогли і надалі у них нічого не вийде. Я вірю в Сили оборони і мені здається, що загарбникам буде важко і нереалістично,
– додав речник.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Нагадаємо, що 2 травня у Бахмут приїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, щоб разом з командирами ухвалити важливі рішення щодо оборони міста.
- Офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що росіяни закидають гранатами будівлі у Бахмуті. За його словами, Росія намагається захопити Бахмут. 80% міста контролює Росія, решту – Сили оборони України. Ситуація у Бахмуті змінюється щогодини.
- Як розповів Березовець, наразі оборона Бахмута набагато важча, ніж декілька місяців тому. Загарбники використовують навіть аеророзвідку, а в місті нема води, світла, газу. Найбільша проблема у ЗСУ з питною водою.