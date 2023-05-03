Российские террористы – рекордсмены по установке дедлайнов. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что говорят в ВСУ о "захвате" Бахмута до 9 мая
По словам Череватого, на Бахмутском направлении на сегодняшний день ситуация самая сложная, но контролируемая. Враг наносит там удары. За минувшие сутки оккупанты били 399 раз из разных систем и калибров. Однако ВСУ уничтожили 105 оккупантов, а 104 солдата – получили ранения.
Череватый подчеркнул, что оккупанты – рекордсмены по установке дедлайнов, первый был еще в июле.
Там идет позиционная война, очень тяжелые бои. Однако я сомневаюсь, что они захватят Бахмут до 9 мая. Оккупанты до 1 мая не смогли и в дальнейшем у них ничего не получится. Я верю в Силы обороны и мне кажется, что захватчикам будет тяжело и нереалистично,
– добавил спикер.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Напомним, что 2 мая в Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, чтобы вместе с командирами принять важные решения по обороне города.
- Офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что россияне закидывают гранатами здания в Бахмуте. По его словам, Россия пытается захватить Бахмут. 80% города контролирует Россия, остальные – Силы обороны Украины. Ситуация в Бахмуте меняется каждый час.
- Как рассказал Березовец, оборона Бахмута намного тяжелее, чем несколько месяцев назад. Захватчики используют даже аэроразведку, а в городе нет воды, света, газа. Самая большая проблема у ВСУ с питьевой водой.