Сырский рассказал, что с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.
Смотрите также Кровопролитные бои за Бахмут, авиаудары по Авдеевке и Белогоровке: карта боевых действий за 2 мая
Сдерживание врага под Бахмутом позволяет подготовить резервы
"Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", – сообщил командующий Сухопутными войсками.
Сырский приехал к воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении: видео
Сырский пообщался с защитниками восточного фронта и вручил им подарочные награды. Во время общения с военными генерал-полковник сказал, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать ЧВК "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения врага.
Он подчеркнул, что сдерживание оккупантов на Бахмутском направлении дает возможность подготовиться нашим резервам к дальнейшим действиям.
В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится. Наши командиры и воины – это герои современности, которые каждый день вдребезги разбивают планы врага,
– подчеркнул Сырский.
Украинские защитники контратаковали в Бахмуте
- Ранее Александр Сырский информировал, что в Бахмуте продолжаются интенсивные бои, однако покидать город никто не собирается.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что на некоторых участках фронта украинским войскам удалось совершить контрнаступательные действия. Поэтому россияне были вынуждены покинуть свои позиции и отступить.
- В Генштабе ВСУ 2 мая сообщили, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. В частности, продолжаются бои в городе Бахмут.
- Кроме того, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Враг нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе.
- От вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области. Всего за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника на Востоке.