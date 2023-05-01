Более того, Сырский подчеркнул, что на некоторых участках фронта украинским войскам удалось совершить контрнаступательные действия. Поэтому россияне должны были оставить свои позиции и отступить.

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Сырский посетил позиции ВСУ

1 мая стало известно, что командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский прибыл в районы боевых действий на нескольких участках фронта. Он приехал проверить своими глазами ситуацию, в которой находятся украинские солдаты и вручил лучшим из них награды.



Александр Сырский приехал на передовые позиции украинских солдат / Фото Military Media Center

Сырский также рассказал о положении наших военных на Бахмутском направлении. Он подчеркнул, что благодаря стойкости и мужеству украинских защитников, враг не смог прорвать оборону города-крепости. Однако потом все же отметил, что ситуация достаточно сложная.

"Чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем", – подметил Сырский.



Командующий Сухопутными войсками вручил награды защитникам Бахмута / Фото Military Media Center

Кроме этого, командующий сказал, что, несмотря на значительные потери, российское командование бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнера", бойцов других частных компаний или десантников. Но такие действия, по словам Сырского, не дают россиянам никакого результата.

На отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции,

– подчеркнул командующий.

Напоследок Сырский заверил, что россиянам не удается взять Бахмут полностью под свой контроль, а Вооруженные Силы Украины будут делать все возможное, чтобы сохранить город-крепость от российской оккупации.

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