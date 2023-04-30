В самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, врагу не удается взять город под контроль.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в течение недели наступление оккупантов было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам Маляр, в течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули. Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех,

– отметила заместитель министра обороны.

Маляр подчеркнула, что наши защитники отбивают многочисленные атаки российских террористов и контратакуют на определенных участках. Таким образом, оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется.

Общая ситуация на фронте

Эпицентром боевых действий остается Восток. Со стороны Беларуси признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В приграничных районах России враг продолжает удерживать определенное количество войск и производить минометные и артиллерийские обстрелы. А на Юге Украины – враг в обороне.

ВСУ мощно уничтожают врага

По состоянию на 30 апреля ВСУ уже уничтожили 190 510 солдат России. Только за минувшие сутки было ликвидировано 470 оккупантов. Потери в технике: