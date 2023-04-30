В самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, врагу не удается взять город под контроль.
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Что происходит на Бахмутском направлении
Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в течение недели наступление оккупантов было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
По словам Маляр, в течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули. Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке.
На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех,
– отметила заместитель министра обороны.
Маляр подчеркнула, что наши защитники отбивают многочисленные атаки российских террористов и контратакуют на определенных участках. Таким образом, оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется.
Общая ситуация на фронте
Эпицентром боевых действий остается Восток. Со стороны Беларуси признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
В приграничных районах России враг продолжает удерживать определенное количество войск и производить минометные и артиллерийские обстрелы. А на Юге Украины – враг в обороне.
ВСУ мощно уничтожают врага
По состоянию на 30 апреля ВСУ уже уничтожили 190 510 солдат России. Только за минувшие сутки было ликвидировано 470 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 3 699 (+2),
- боевых бронированных машин – 7 189 (+5),
- артиллерийских систем – 2 914 (+6),
- РСЗО – 544 (+1),
- средств ПВО – 295 (+1),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 475 (+4),
- крылатых ракет – 932 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6),
- специальной техники – 357 (+2).