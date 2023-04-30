Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 российских захватчиков. Кроме того, в армии Путина уменьшилось количество военной техники.

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Сколько оккупантов и техники уже уничтожили Силы обороны

С 24 февраля 2022-го Россия уже потеряла:

  • личного состава – 190 510 (+470),
  • танков – 3699 (+2),
  • боевых бронированных машин – 7189 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2914 (+6),
  • РСЗО – 544 (+1),
  • средства ПВО – 295 (+1),
  • самолетов – 308 (+0),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
  • крылатых ракет – 932 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6),
  • специальной техники – 357 (+2).

Потери врага саном на утро 30 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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На Марьинском направлении оккупанты массово отказываются воевать

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что горячим направлением остается Марьинское. Впрочем, многие захватчики уже буквально отказываются воевать.

Среди причин большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты, принуждение к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии. В то же время российские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты нашего государства и убивать гражданских.