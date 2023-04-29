Об этом, в частности, сообщили в вечерней сводке Генштаба 29 апреля. Утверждают, что в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

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Чего боятся оккупанты

Ответ прост – погибнуть. В Генштабе говорят, что основными причинами массового отказа являются:

большие потери в живой силе,

несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами,

отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты,

принуждение военнослужащих к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Несмотря на это, оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные украинские города и села. В течение суток на Марьинском направлении враг обстрелял Красногоровку, Марьинку, Победу, Прасковьевку и Новомихайловку.

Успехи ВСУ на фронте

Наша авиация за сутки на Востоке нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА "Шахид", один разведывательный БПЛА типа "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Следует напомнить, что количество погибших оккупантов на войне в Украине перевалило отметку 190 тысяч. Только за сутки наши защитники ликвидировали 580 русских воинов.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла немало техники, в частности: