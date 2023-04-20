Об этом в эфире Радио Свободы сообщил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он добавил, что это "будет событие, которое меньше всего ожидают", пишет 24 Канал.

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На каких направлениях будут работать наши воины

А когда это произойдет (контрнаступление ВСУ – 24 Канал), каким образом, по каким направлениям – это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев.

– заявил Вениславский.

Он добавил, что оккупанты понимают всю серьезность наступления и активно обсуждают его в соцсетях и ток-шоу.

Вениславский отметил, что украинское военное командование делает все, чтобы нанести максимальный ущерб захватчикам. В частности, он намекает на направления, где идут самые жестокие бои: Бахмут, Марьинка, Авдеевка.

"То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", – подчеркнул Вениславский.

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