Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він додав, що це "буде подія, яку найменше очікують", пише 24 Канал.
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На яких напрямках працюватимуть наші воїни
А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ – 24 Канал), яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців,
– заявив Веніславський.
Він додав, що окупанти розуміють усю серйозність наступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.
Веніславський зауважив, що українське військове командування робить усе, щоб завдати максимальної шкоди загарбникам. Зокрема, він натякає на напрямки, де йдуть найзапекліші бої: Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка.
"Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", – наголосив Веніславський.
Росіяни всіляко намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що російська армія вже понад місяць не завдає масованих ракетних ударів. Водночас ворог переглянув свою тактику атак України для того, щоб завадити контрнаступу.
- Юсов вважає, що росіяни наразі взяли, так би мовити, перерву. Вони прагнуть накопичити власні сили, щоб атакувати цілі, які відіграватимуть важливу роль під час контрнаступу.
- У розвідці припускають, що окупанти атакуватимуть не об'єкти енергетичної інфраструктури. В пріоритеті у ворога буде все, що стосуватиметься логістики, підготовки військових цілей. Загарбники робитимуть все для того, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.
- Однак варто зауважити, що Росія таки суттєво вичерпала свій потенціал. Тож відновити його до рівня повномасштабного вторгнення загарбникам не вдасться. Пауза у ракетних ударах до умовного вересня ворогові не допоможе, але й "до вересня він тримати паузу не буде".