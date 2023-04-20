Об этом во время телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал. Он считает, что россияне пока взяли, так сказать, перерыв. Они стремятся накопить свои силы, чтобы атаковать цели, которые будут играть важную роль во время контрнаступления.

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Первый этап враг провалил

Юсов отметил, что тактика ракетного террора претерпела изменения. Это можно заметить, если припомнить массированные атаки, которые оккупанты совершали зимой. А все потому, что условный энергетический ракетный блицкриг врагу не удался. В этом отношении российские захватчики потерпели абсолютное фиаско.

Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления только задачи будут другие,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, теперь оккупанты будут атаковать не объекты энергетической инфраструктуры. В приоритете у врага будет все, что касается логистики, подготовки военных целей. Захватчики будут делать все для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

Тактика для врага не нова

Представитель ГУР МО подчеркнул, что это не какая-нибудь новая тактика врага. Такие удары российские захватчики уже наносили, когда начали полномасштабное вторжение.

Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой,

– подчеркнул он.

Но следует учитывать все же тот фактор, что Россия действительно существенно исчерпала свой потенциал. Так что восстановить его до уровня полномасштабного вторжения захватчикам не удастся. Пауза в ракетных ударах к условному сентябрю врагу не поможет, но и "до сентября он держать паузу не будет".

Отметим, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сделал заявление по поводу украинского контрнаступления. Он отметил, что это будет "сюрпризом, который меньше всего ожидают" в России. Более того, он может стать неожиданностью и для граждан нашего государства. Если не всех, то многих.