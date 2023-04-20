Однако прогнозировать дальнейшие действия россиян дело неблагодарное, да и вообще пока в их тактике ничего особенно не меняется. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Интересно "Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ

Россияне атакуют гражданскую инфраструктуру беспилотниками и ракетами.

Они понимают, что мы тоже тратим запас ракет. Они истощают нашу противовоздушную оборону, бьют все чаще управляемыми авиационными бомбами,

– прокомментировал Игнат.

России не хватает ракет

На Пасху наблюдалась интенсивная активность тактической авиации россиян. Тогда прифронтовые территории Украины были атакованы авиационными ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Россияне производят ракеты довольно медленно, ведь это высокотехнологичный продукт, требующий длительного процесса и стоящий достаточно дорого. К тому же, на производство влияют санкции.

Спикер командования воздушных сил ВСУ предположил, что в этой ситуации россияне могут восстанавливать проекты производства ракет Х-50, которые несколько дешевле и, возможно, до них в России еще остались детали.

Будут производить их одновременно с управляемыми авиационными бомбами, являющимися относительно дешевыми средствами поражения. Речь идет о советских бомбах ФАБ-500, которые могут оснастить крыльями, GPS-навигацией и пускать по украинским передовым позициям.

Игнат рассказал, как и чем россияне атакуют Украину с воздуха: смотреть видео

Враг атакует Украину дронами-камикадзе