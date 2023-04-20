Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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"Шахидами" из новой партии атаковали Николаевскую и Одесскую области

Гуменюк отметила, что враг накапливал свои резервы. Доведенные до критического минимума ракетные запасы заставляют агрессора брать паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы нашего государства.

Именно поэтому россияне в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе временно приостановили атаки. Однако уже получили ее и начинают использовать.

Мы наблюдали их атаку по Николаевщине именно этой новой партией. Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесчину. Именно поэтому возможно повторение таких атак, ведь, получив партию, они начинают использовать ее для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что нужно понимать, что основная цель врага – не только психологическое состояние людей. Оккупанты охотятся и за системами ПВО, и выискивают объекты критической инфраструктуры так, как они продолжают это делать и на прифронтовых территориях.

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